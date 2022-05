Koncesijo za sežig komunalnih odpadkov v Celju podaljšali za pet let 24ur.com Vlada je celjski družbi Energetika podaljšala koncesijo za sežig komunalnih odpadkov v Savinjski regiji za pet let, do 29. avgusta 2028. Okoljsko ministrstvo je namreč presodilo, da koncesionar na objektu termične obdelave Toplarne Celje izpolnjuje vse pogoje za podaljšanje koncesije, so sporočili po dopisni seji vlade.

