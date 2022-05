Vlada za pet let podaljšala koncesijo za sežiganje komunalnih odpadkov v Celju Celje.info Vlada je izdala odločbo, s katero je Energetiki Celje za pet let podaljšala koncesijo za storitev sežiganja komunalnih odpadkov na območju občin Savinjske regije. Koncesija velja do 29. avgusta 2028. Kot so zapisali na vladi, je družba Energetika Celje javno podjetje d.o.o. koncesionar za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov na območju občin Savinjske re ...

