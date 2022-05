Vlada določila pogoje za dodelitev investicijskih spodbud za raziskave, razvoj in inovacije Energetika.NET Vlada je na včerajšnji dopisni seji izdala uredbo o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud za investicije v raziskave in razvoj ter inovacije. Pogoji za dodelitev tovrstnih spodbud so opredeljeni s ciljem čim hitrejše in lažje prilagoditve podjetij zahtevam za zeleni prehod, in sicer v skladu z novelo zakona o spodbujanju investicij (ZSInv-B), so sporočili z vlade.

