“Močna, spoštovana in samozavestna zunanja politika in država, to je to, kar zdaj imamo, zahvaljujoč tistim, ki jih nameravate še naprej izključevati,” je v tokratni oddaji Kdo vam laže voditelj Boris Tomašič komentiral trditev Tanje Fajon, da je treba “Sloveniji vrniti ugled”. To je le ena od njenih izrečenih protislovij, saj je bila ona prva na seznamu oseb, ki so v Evropi blatile Slovenijo. Faj ...