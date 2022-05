Kandidat za obrambnega ministra Šarec s svojo predstavitvijo dobil podporo odbora DZ za obrambo Lokalec.si Kandidat za ministra za obrambo Marjan Šarec je uspešno prestal zaslišanje pred odborom DZ za obrambo. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je menilo devet poslancev, da ni bila, pa jih je ocenilo pet. Med drugim se je Šarec zavzel za revizijo nakupa oklepnikov boxer in za to, da Slovenija ostane članica Nata. Poslanci so v razpravi izpostavili, da se je Slovenija zvezi Nato obvezala sestavit ...

Sorodno







































































































































Oglasi