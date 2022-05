V zadnjih 24 urah so na interventno številko policije 113 sprejeli 1312 klicev. Med 548 interventnimi dogodki, v katerih so posredovali, so med drugim obravnavali 116 prometnih nesreč, 57 kršitev javnega reda in miru ter 88 kaznivih dejanj. Na področju prometne varnosti so obravnavali 103 prometne nesreče s premoženjsko škodo, 12 prometnih nesreč z lahko in eno z hudo telesno poškodbo. Prav tako s ...