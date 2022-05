Policisti Policijske uprave Novo mesto so konec tedna, med 27. 5. in 30. 5., intervenirali v 166. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 603 klice. Obravnavali so tri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci huje poškodovali, štiri nesreče z lažjimi telesnimi poškodbami in 22 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so avtomobil krš ...