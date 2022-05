Policisti prostost odvzeli noseči Anji, osumljeni uboja svojega partnerja Nova24TV V ponedeljek so mariborski policisti poročali o uboju moškega. Po neuradnih podatkih naj bi bila osumljenka njegova noseča partnerka, 31-letna Anja Repnik. V nedeljo, okoli 22.41, so bili mariborski policisti sprva obveščeni o prometni nesreči z materialno škodo, v kateri je udeleženec trčil v drevo. Vozilo so policisti našli v bližini kraja nesreče, na Valvasorjevi ulici v Mariboru, v njem pa 36- ...

