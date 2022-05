Mariborski kriminalisti obravnavajo sum kaznivega dejanja uboja, ki naj bi se zgodil v nedeljo pozno zvečer na Studencih v Mariboru. Kot so danes sporočili s Policijske uprave Maribor, so odvzeli prostost 31-letni ženski, ki naj bi se znesla nad 36-letnim moškim. Moškega, ki ni kazal znakov življenja, so policisti našli potem, ko so bili nekaj […]