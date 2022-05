Andraž priznal, da se je poljubljal s Kate #video SiOL.net V oddaji Poroka na prvi pogled smo si lahko ogledali, kako so se udeleženci nekaj mesecev po koncu eksperimenta spet srečali na skupni večerji. Glavna tema pogovorov je bil razhod Nine in Domna, gledalce pa je gotovo presenetilo tudi priznanje Andraža, da se je poljubljal s Kate.

