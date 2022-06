VIDEO&FOTO: Nov korak za Hajdi in Anžeta njena.si Priljubljeni televizijski eksperiment se je tudi uradno zaključil, a kamere oddaje Poroka na prvi pogled so v resnici ugasnile že pred petimi meseci. Kaj vse se je zgodilo od tedaj? Pred vami je ekskluzivni intervju s Hajdi in Anžetom, ki sta nam zaupala, kakšno je danes njuno življenje.



Več na Njena.si

Sorodno











































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Jernej Vrtovec

Boris Pahor

Anže Kopitar