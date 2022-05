Iz Mestne občine Maribor so danes sporočili, da bo v avli Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, odprta žalna knjiga ob smrti pisatelja Borisa Pahorja. Vpis v žalno knjigo bo možen v četrtek, 2. junija, od 8. do 15. ure in v petek, 3. junija, od 8. do 13. ure. Boris Pahor je leta 2010 prejel naziv častni občan mesta Maribor, priznanje mu je bilo podeljeno v znak zahvale in spoštovanja, za življenjsko delo ter prispevek k slovenski kulturi, njenemu mednarodnemu uveljavljanju in prepoznavanju.