Novica o smrti pisatelja Borisa Pahorja je dejansko že obkrožila svet. O odhodu velike osebnosti poročajo vsi spletni portali v Italiji in Sloveniji, žalostna vest pa odmeva tudi tudi v mednarodnih občilih. Spletna Repubblica piše, da je bil Pahor nedvomno pisatelj stoletja, ki je s svojimi knjigami in pričevanji razkril tragedijo lagerjev in zlo nacifašizma, boril pa se je tudi proti komunizmu. A ...