Letna inflacija maja z 8,1 odstotka najvišja po aprilu 2002 Primorske novice V Sloveniji so se cene življenjskih potrebščin maja na letni ravni v povprečju zvišale za 8,1 odstotka, od aprilskih pa so bile višje za dva odstotka. Majska letna inflacija je najvišja po aprilu 2002, ko Slovenija še ni bila v EU in območju evra, največ pa so k njej prispevale višje cene naftnih derivatov, je objavil državni statistični urad.

