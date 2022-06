Letna inflacija maja 8,1-odstotna, najvišja v zadnjih 20 letih RTV Slovenija V Sloveniji so se cene življenjskih potrebščin maja na letni ravni v povprečju zvišale za 8,1 odstotka, od aprilskih pa so bile višje za dva odstotka. Majska letna inflacija je najvišja po aprilu 2002, ko Slovenija še ni bila v EU in območju evra.

Sorodno



































































































Oglasi