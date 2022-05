Nove podrobnosti uboja v Mariboru: zabodeni 36-letnik kljub prepovedi bival z oškodovanko SiOL.net Policisti policijske uprave Maribor so sporočili, da so, potem ko so včeraj odvzeli prostost 31-letnici, ki je zabodla 36-letnega moža, ugotovili, da je bil pokojni v letošnjem letu dvakrat obravnavan za nasilje v družini. Prvi ukrep je potekel v začetku maja, drugi pa je bil še veljaven. Kljub še veljavnemu izrečenemu ukrepu je povzročitelj nasilja prebival z oškodovanko. Za kaznivo dejanje uboja je 36-letnici zagroženih od pet do 15 let zaporne kazni.

