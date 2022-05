Olimpija ekspresno do 19. naslova prvakov Dnevnik Košarkarji Cedevite Olimpije so na tretji tekmi finala državnega prvenstva še tretjič ugnali Helios in se veselili naslova državnih prvakov. Najboljši posameznik (MVP) finala je bil Olimpijin Alen Omić.

