Golemac: Za nami je vrhunska sezona 24ur.com Košarkarji Cedevite Olimpije so v Športni dvorani Domžale na tretji tekmi finalnega niza državnega prvenstva še tretjič premagali Helios Suns (101:81) in še drugič zapored in skupno 19. v zgodovini postali slovenski državni prvaki. Zmaji so tako uspešno ubranili lanskoletni naslov. Ljubljančani so v pravkar končani klubski sezoni na domačem prizorišču osvojili vse tri lovorike, v Evropskem pokalu...

Sorodno

















Oglasi