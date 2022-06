Mestni prevozi za starejše in invalide odslej brezplačni Dnevnik Upokojenci, osebe, starejše od 65 let, invalidi in vojni veterani, ki imajo brezplačno vozovnico za javni promet na območju Slovenije, bodo mestni promet lahko odslej brezplačno uporabljali tudi v Kranju, na Jesenicah, v Kopru, Celju, Krškem in v...

Sorodno



























Oglasi