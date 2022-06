Po tem, ko je minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec lani napovedal brezplačno uporabo javnega potniškega prometa za upokojence, osebe, starejše od 65 let, invalide in vojne veterane na območju Mestne občine Ljubljana in Maribor, bodo mestni promet lahko odslej brezplačno uporabljali tudi v Kranju, na Jesenicah, v Kopru, Celju, Krškem in v Novem mestu. Pravico bodo uveljavljali z IJPP kartico. ...