Družinske in skupinske vikend vozovnice za potniški promet na voljo še eno leto Dnevnik Ministrstvo za infrastrukturo se je odločilo za eno leto podaljšati vikend družinske in skupinske vozovnice pri potovanju z medkrajevnim avtobusnim prometom in domačim železniškim prometom, ki jih je uvedlo s 1. julijem lani. Za eno leto je...

