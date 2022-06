Ministrstvo za infrastrukturo podaljšuje veljavnost vozovnicama, ki potnikom prinašata dodatne ugodnosti pri potovanju z medkrajevnim avtobusnim javnim potniškim prometom in domačim železniškim prometom. Podaljšuje se veljavnost Vikend vozovnice za družine in skupine potnikov. Vozovnica omogoča družinam oz. skupinam potnikov do 5 oz. do 10 oseb, med katerimi je vsaj en otrok v starosti do 14 let, ...