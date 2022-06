V 71. letu je po daljšem boju s hudo boleznijo umrl Geza Erniša, ki je bil duhovnik in prvi evangeličanski škof na Slovenskem, poročajo v Vestniku. Geza Erniša se je rodil leta 1952 v Tešanovcih,. Bil je prvi evangeličanski Škof na Slovenskem, ki je to funkcijo opravljal 18 let, so zapisali v Slovenskih novicah. Leta 2013 ga je zamenjal Geza Filo. Geza Erniša je nato dobil naziv častni škof sloven ...