Umrl evangeličanski častni škof Geza Erniša Dnevnik V 71. letu starosti je po dolgotrajni hospitalizaciji umrl evangeličanski duhovnik Geza Erniša. Bil je prvi evangeličanski škof na Slovenskem, to funkcijo je opravljal 18 let, do leta 2013. Po umiku s funkcije škofa je dobil naziv častni škof...

