Po izvolitvi in zaprisegi vlade v DZ je dosedanji predsednik vlade Janez Janša svojemu nasledniku na premierskem stolčku Robertu Golobu predal vladne posle. Napovedano je, da bosta po primopredaji oba stopila pred medije. Poslanci državnega zbora so namreč danes s 53 glasovi za in 28 proti potrdili ministrsko ekipo nove vlade, ki jo bo vodil predsednik stranke Gibanje Svoboda Robert Golob. Sloveni ...