Slovenke visoko zmagale v tretjem krogu olimpijade SiOL.net Slovenke so v tretjem krogu šahovske olimpijade v indijskem Čenaju, kjer so 26. nosilke, s 4:0 nadigrale Nikaragvo, 78. nosilko, ter imajo po porazu v prejšnjem krogu skupaj štiri točke. Toliko jih imajo tudi Slovenci, 41. nosilci. Prvič so igrali proti močnejši ekipi, štirinajsti nosilci iz Uzbekistana so zmagali s 3:1.

