Remi šahistk in poraz šahistov na olimpijadi v Indiji RTV Slovenija Slovenske šahistke so v 5. krogu olimpijade, kjer so 26. nosilke, z 48. igralkami turnirja iz Norveške igrale neodločeno 2:2. Šahisti, 41. nosilci, so z deveto reprezentanco olimpijade iz Nemčije izgubili z 1:3.

