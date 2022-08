Tjaša Kotnik in Maja Marolt ob prvem skupnem nastopu vse do finala RTV Slovenija Tjaša Kotnik in Maja Marolt sta se na turnirju svetovne serije Beach Pro Tour Futures Ljubljana v odbojki na mivki prebili v finale, kjer pa sta morali priznati premoč Kitajkama Žu Lingdi in Vang Fan. Izgubili sta z 1:2 v nizih (-19, 22, -12).

