Po le treh skupnih treningih do finala Dnevnik Šele Kitajki Zhu Lingdi in Fan Wang sta v finalu turnirja svetovne serije v odbojki na mivki v Ljubljani pred polnimi tribunami z 2:1 (19, -22, 12) zaustavili Tjašo Kotnik in Majo Marolt. V moškem finalu zmaga za Argentinca Bauista Amievo in Lea...

