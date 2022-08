Zabeležili najbolj vroč mesec v zgodovini, ohladitve še ni na vidiku Maribor24.si Poleg izrazito visokih, celo rekordnih temperatur, se trenutno pri nas soočamo še s sušo in z njo povezanimi redukcijami vode, svoje zobe pa so pred nedavnim v grozljivem požaru na Krasu pokazali tudi ognjeni zublji, ki naj bi bili v teh dneh končno pod nadzorom. Vroče tudi konec meseca Tudi zadnji julijski dan so zaznamovale zelo visoke temperature. Te niso zaznamovale le meseca julija, temveč so ...

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Klemen Boštjančič

Tatjana Bobnar

Goran Dragić

Janez Janša