Šimundža razjasnil: Nisem Hrvat, niti napol Hrvat, ampak Slovenec! SiOL.net O tem, kako majhen je nogometni svet, priča tudi bližajoči dvoboj 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov v Bolgariji. V boju za evropske milijone in slavo se bosta udarila nekdanja trenerja Maribora, ki sta se pred devetimi leti zamenjala na vročem stolčku v Ljudskem vrtu. Ante Šimundža bo z Ludogorcem v Razgradu v torek pričakal zagrebški Dinamo, ki ga vodi njegov soimenjak Ante Čačić. Mariborčan dalmatinskih korenin je pred dvobojem odpravil nejasnosti, ki ga spremljajo v hrvaških medijih in so povezane z njegovo narodnostjo.

