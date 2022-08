ANKETA: Podpiranje obvezno evidentiranje delavcev v podjetjih? Lokalec.si Ministrstvo za delo želi zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti nadgraditi v smeri preprečitve zlorab predvsem na področju vodenja evidenc o izrabi delovnega časa. Deležnike je pozvalo, naj mu do 27. avgusta posredujejo pripombe na predlog novele zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Na tem mestu vas sprašujemo: Podpiranje obvezno evidentiranje delavcev v podjetjih? Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.

