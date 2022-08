Veslači na Bledu obujali spomine na mejnik slovenskega športa RTV Slovenija Veslača Iztok Čop in Denis Žvegelj ter člani četverca brez krmarja Jani Klemenčič, Sadik Mujkić, Milan Janša in Sašo Mirjanič so pred 30 leti v Barceloni priveslali prvi olimpijski medalji za samostojno Slovenijo. Mejnikov so se spomnili danes na Bledu.

