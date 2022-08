Ob 18.34 je na avtocesti Slovenska Bistrica – jug proti Mariboru prišlo do trka štirih osebnih vozil. Gasilci PGD Slovenska Bistrica in Slovenske Konjice so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, sanirali iztekle tekočine in nudili prvo pomoč poškodovani osebi. V času intervencije je bila cesta krajši čas zaprta, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.