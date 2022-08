Olimpija na takšnega junaka čakala 24 let, čestital mu je tudi sloviti Xavi Sportal V nedeljo se bosta v Ljudskem vrtu na večnem derbiju udarila Maribor in Olimpija. Vijolice sploh še ne razmišljajo o zmajih, saj jih v četrtek čaka tekma sezone v Evropi, domači obračun s finskim prvakom HJK Helsinki, zeleno-beli pa so si lahko po izvrstnem začetku 1. SNL in statističnem presežku novega trenerja Alberta Riere privoščili nekaj, o čemer lahko Maribor v napornem poletnem obdobju le s...

Sorodno











Oglasi