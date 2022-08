"Prišlo je do šoka, v nadaljevanju se nismo več pobrali" SiOL.net Pred začetkom tekme med slovenskim in finskim prvakom je v Ljudskem vrtu dišalo po daljši evropski jeseni, nato pa je zmaga HJK Helsinki (2:0) razgalila slabosti vijolic in njenih manj posrečenih potez v prestopnem rokui. Porodili so se novi dvomi o (ne)zmožnostih Karanovićeve čete v Evropi. Mariborčani že na tretji domači tekmi zapored v Evropi niso dosegli zadetka, spoznanje, kako že v nedeljo nadaljujejo brutalen ritem srečanj, ko v goste prihaja Olimpija, pa jim je lahko pahnil še v večji glavobol.

