50 milijonov težka prenova firenških vrtov Boboli, prvotno zasnovanih za Medičejce RTV Slovenija Vrtovi Boboli, ki veljajo za enega prvih in najpomembnejših primerov t. i. italijanskega vrta, bodo deležni prenove, ki bo vključevala restavriranje skulptur in fontan, optimizacijo vodnih virov, odprtje novih prostorov in preureditev obstoječih.

