V Firencah bodo obnovili znamenite vrtove Boboli, prenova bo trajala kar osem let Politikis V Firencah bodo obnovili znamenite renesančne vrtove Boboli, ki so pod okriljem Galerije Uffizi. V projekt prenove nameravajo vložiti 50 milijonov evrov, je naznanil direktor galerije Uffizi Eike Schmidt. Štiriintrideset hektarjev obsegajoč vrt za renesančno palačo Pitti je ena najbolj priljubljenih turističnih destinacij v Italiji. Prenova, ki naj bi trajala osem let, po pisanju avstrijske […]

