Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je konec julija 2022 razglasila, da opičje koze predstavljajo nevarnost na področju javnega zdravja mednarodnega pomena. V okviru te razglasitve so strokovnjaki WHO pripravili nabor priporočil v štirih sklopih, glede na epidemiološko situacijo v posameznih državah.