Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je odločila, da opičje koze pomenijo grožnjo svetovnemu javnemu zdravju. Gre za alarm najvišje stopnje, ki ga lahko izda WHO; podobno je to oznako januarja 2020 nadela tedaj novemu koronavirusu. Kljub temu se še ni treba bati, da bi pandemija opičjih koz dosegla razsežnosti pandemije covid-19, vendar previdnost ni odveč, opozarja WHO.