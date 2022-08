Svet EU uradno potrdil uredbo o zmanjšanju porabe plina Dnevnik Predstavniki članic EU so danes uradno potrdili uredbo o zmanjšanju porabe plina za 15 odstotkov do marca 2023. Uredba bo zdaj objavljena v uradnem listu EU in bo začela veljati naslednji dan, so sporočili iz Evropske komisije. Na koncu so jo...

Sorodno









Oglasi