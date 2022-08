Uredbo o zmanjšanju porabe plina potrdile vse članice EU-ja, z izjemo Madžarske in Poljske RTV Slovenija Predstavniki članic EU so uradno potrdili uredbo o zmanjšanju porabe plina za 15 odstotkov do marca 2023. Na koncu so jo potrdile vse članice z izjemo Madžarske in Poljske.

