Ni šala! Golobova vlada podpira postopno uvajanje brezplačnih higienskih pripomočkov za ženske v javnih ustanovah Demokracija Piše: C. R., STA Vlada podpira postopno uvajanje brezplačnih higienskih pripomočkov v javnih ustanovah in bo preučila možnost financiranja nakupa higienskih pripomočkov za ženske, so za STA sporočili iz urada vlade za komuniciranje. K temu sta sicer pred dnevi pozvali dijaška in študentska organizacija. Dijaška in študentska organizacija sta pred nekaj dnevi na vlado, ministrstvi za delo in šol

Sorodno







Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Goran Dragić

Tatjana Bobnar

Kostja Gatnik

Janez Janša