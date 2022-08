Bodo v javnih ustanovah kmalu na voljo brezplačni higienski pripomočki? 24ur.com Vlada podpira postopno uvajanje brezplačnih higienskih pripomočkov v javnih ustanovah in bo preučila možnost financiranja nakupa higienskih pripomočkov za ženske, so sporočili iz Urada vlade za komuniciranje. K temu sta sicer pred dnevi pozvali dijaška in študentska organizacija.

