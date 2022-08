Kitajska ustavlja vse pogovore z ZDA o vprašanjih vojske in podnebnih sprememb. Proti Nancy Pelosi pa uvaja sankcije topnews.si Kitajska je danes sporočila, da prekinja sodelovanje z ZDA na več področjih. Peking bo prekinil kitajsko-ameriška pogajanja glede podnebnih sprememb, odpovedal srečanje vojaških voditeljev obeh držav ter še dve srečanji na temo varnosti, je danes sporočilo kitajsko zunanje ministrstvo. These are the ways China is responding to Nancy Pelosi’s trip to Taiwan https://t.co/kfSYCSyGUR pic.twitter.com/6...

