Diplomatska vojna: Kitajska je prekinila vojaški in podnebni dialog z ZDA. Kaj sledi? Nova24TV Kitajska je v petek sporočila, da je ustavila dialog z Združenimi državami na številnih področjih, vključno med vojaškimi poveljniki na ravni operacije in o podnebnih spremembah, zaradi obiska predsednice predstavniškega doma ZDA Nancy Pelosi na Tajvanu, piše Reuters. Kitajsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da prav tako prekinja izmenjave z Washingtonom o boju proti čezmejnemu kriminalu in trgo ...

