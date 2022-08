Veliko pikov komarjev, zaradi katerih starši otrok poiščejo pomoč Lokalec.si V poletnih mesecih večje število ljudi išče zdravniško pomoč zaradi dehidracije. Zdravniki svetujejo pitje zadostne količine vode in izogibanje zunanjim aktivnostim v času vročine. Pediatri pa poleti opažajo večje število zdravstvenih težav otrok zaradi pikov žuželk. V ZD Ljubljana ocenjujejo, da je pikov za okoli četrtino več kot prejšnja leta. Najpogostejši so piki čebel in os, prav tako je v za ...

