Zdravniki opažajo povečan obisk otrok zaradi pikov insektov in dehidracije 24ur.com Vodja pediatrične nujne medicinske pomoči Tatjana Grmek Martinjaš in družinska zdravnica Neža Starič sta na novinarski konferenci spregovorili o najpogostejših zdravstvenih težavah bolnikov v poletnih mesecih. Kot sta pojasnili, predvsem pri otrocih zaznavajo povečan obisk zaradi pikov insektov in dehidracije.

Sorodno









Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Luka Mesec

Luka Dončić

Tadej Pogačar

Rebeka Dremelj

Primož Roglič