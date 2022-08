Obilnega deževja tudi v prihodnjih dneh ni pričakovati Primorske novice Obilnega deževja, ki bi omilil letošnjo izjemno sušo, tudi v prihodnjih dneh ni pričakovati. Danes bodo krajevne plohe in nevihte, v nedeljo kaže na deloma sončno vreme, še bo možna kakšna ploha ali nevihta. Do sredine prihodnjega tedna bo vreme spremenljivo in temperature bodo malo nižje kot v zadnjih ...

