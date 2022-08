Danes bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. V nedeljo bo delno jasno. Pihal bo vzhodnik, na Primorskem šibka burja, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Danes bo sprva precej jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, kakšna pa lahko […]